Dünya

'Yeni dönem başladı' diyerek duyurdu! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Anlaşmazlıklara yol açan meseleler artık geçmişte kaldı

Fransa ile Azerbaycan arasında anlaşmazlıklara yol açan meselelerin geçmişte kaldığını ifade eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'İkili ilişkilerde yeni dönem başladı' dedi.

16 Ekim 2025 Perşembe 17:06
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Anlaşmazlıklara yol açan meseleler artık geçmişte kaldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Fransa'nın Azerbaycan'a yeni atanan Büyükelçisi Sophie Lagoutte'nin güven mektubunu kabul etti.

Kabulde konuşan Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Kopenhag'da yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, "Bu görüşmenin sonucunda Fransa ile Azerbaycan arasında anlaşmazlıklara yol açan meseleler artık geçmişte kaldı. İkili ilişkilerde yeni dönem başladı." dedi.

Aliyev, bu yeni süreçte önceliğin; halklar arası temasların, iş dünyası temsilcilerinin görüş alışverişinin, kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin yeniden canlandırılmasına verileceğini belirtti.

Büyükelçi Lagoutte de Azerbaycan ile Fransa arasında ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki bağların güçlenmesi için çalışacağını dile getirdi.

ÇEŞİTLİ ALANLARDA İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Görüşmede, taraflar, Azerbaycan ile Fransa arasındaki işbirliğinin yüksek teknoloji ve havacılık sektörleri dahil olmak üzere çeşitli alanlarda başarıyla geliştiğini kaydetti.

Hükümetlerarası Komisyon'un faaliyetlerinin yeniden başlamasının önemine dikkati çeken taraflar, kardeş şehir ilişkileri ve iş çevreleri arasında karşılıklı ziyaretlerin artırılması konularını ele aldı.

Görüşmede, Fransa şirketlerinin farklı projelere katılımı üzerinde duran taraflar, enerji alanında Azerbaycan ile Fransa arasındaki başarılı ortaklığın ve özellikle "Total" şirketiyle yürütülen işbirliğinin önemine işaret etti.

Taraflar, çeşitli sektörlerde ilişkilerin geleceğine dair görüş alışverişinde bulunarak, işbirliğinin sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı.

