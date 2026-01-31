ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesi sonrası ABD basını, belgelerin detaylarını incelemeye aldı.

CNN'in Bakanlığın yayınladığı belgelere dayandırdığı haberine göre Musk, 13 Aralık 2013'te gönderdiği e-postada Epstein'e hitaben, "Tatillerde Britanya Virjin Adaları/St. Bart's bölgesinde olacağım. Ziyaret için uygun bir zaman var mı?" ifadesini kullandı.

Epstein da iki gün sonra verdiği yanıtta yeni yılın başlarının uygun olacağını belirterek, "1'i-8'i arası herhangi bir gün. Duruma göre karar verin. Sizin için her zaman yer var." ifadesini kullandı. Başka bir e-postada ise Epstein, "(Yıl başı sonrası Ocak ayının) 2'si veya 3'ü mükemmel olur. Gelip sizi alacağım." dedi.

Musk, verdiği yanıtta ise önce yıl başı sonrası 2 Ocak gecesi Los Angeles'a geri uçması gerektiğini bildirdi ancak ayrılışını bir gün erteleyebileceğini belirterek, Epstein'e "2'sinde adanıza ne zaman gelmeliyiz?" diye sordu.

CNN haberinde, söz konusu e-postalardan Musk'ın nihayetinde ziyaret edip etmediği net anlaşılmadığı ancak yazışmaların ikili arasında "daha önce ortaya çıkmamış bir iletişim düzeyini gösterdiği" savunuldu.

Musk daha önce Epstein'in Karayipler bölgesinde cinsel istismar ve fuhuş ağı dahil faaliyetleri için sahip olduğu adaları ziyaret ettiği iddialarına karşı yaptığı açıklamada, "Epstein beni adasına götürmeye çalıştı ve ben reddettim" demişti.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Blanche, 30 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni belgeyi yayımlayarak, kamuoyunun erişimine açtıklarını söylemişti.

Ulusal basında Epstein'ın, Karayipler bölgesinde ABD'ye ait Virgin Adaları'nda yer alan "Little St. James" ve "Great St. James" adalarının cinsel istismar ve fuhuş ağı dahil faaliyetleri için satın alarak kullandığı ve bu adaların, kamuoyunda " Epstein'in Karayipler'deki suç adaları" olarak tanındığı aktarılmıştı.

ESKİ İSRAİL BAŞBAKANI BARAK, EPSTEİN'IN NEW YORK'TAKİ DAİRESİNDE BİRDEN FAZLA KEZ KONAKLAMIŞ

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve eşi Nili Priel'in, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ait New York'taki bir dairede birden fazla kez konakladığı ortaya çıktı.

Buna göre Priel, Mayıs 2017'de Epstein'e, kendisi ve Barak'ın birkaç günlüğüne Harvard bölgesine gitmek için konakladıkları daireden ayrılacaklarını bildiren ve "daire boşken bir temizlikçinin gelip gelemeyeceği sorusunu" içeren bir e-posta gönderdi.

Epstein'ın uzun süre asistanlığını yapan Leslie Groff, başka bir e-posta yazışmasında ise Barak'ların konakladığı dairedeki "kablo kutusunu Apple TV kurulumuyla değiştirmek için Priel ile iletişime geçeceğini" bildirdi.

Diğer e-postalarda ise Barak çiftinin New York'u ne zaman ziyaret edeceğine yönelik Groff, Epstein ve Priel'in görüşmeler ayarlama konusunda sık sık birbirleriyle yazıştığı aktarıldı.

ABD TİCARET BAKANI LUTNİCK, 2012'DE KARAYİPLER'DE EPSTEİN İLE AKŞAM YEMEĞİ AYARLAMIŞ

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile 2012'de iletişime geçerek "akşam yemeği ayarladığı" ortaya çıktı.

New York Times gazetesinin Bakanlığın yayınladığı belgelerdeki e-posta yazışmalarına dayandırdığı haberine göre Kasım 2012'de Epstein'ın asistanının, Lutnick'e gönderdiği e-postada, "Jeffrey Epstein, tatillerde St. Thomas'ta olacağınızı anlıyor. Bir araya gelebilmek için bazı telefon numaralarını size iletmemi rica etti." ifadesini kullandı.

O dönem Lutnick de Epstein'e gönderdiği bir e-postada kendisine ait teknede eşi, çocukları, bazı arkadaşları dahil grup olarak Karayipler bölgesini ziyaret ettiğini belirterek, "Cumartesi öğleden sonra erken saatlerde St. Thomas'a iniyoruz ve Pazartesi günü bir ara St. Bart's/Anguilla'ya gitmeyi planlıyoruz. Nerede bulunuyorsunuz? Pazar akşamı yemek uygun olur mu?" ifadesini kullandı.

Yazışmalarda ismi gizli tutulan bir kişi de e-postaya cevaben verdiği ve "Aşağıdaki (yanıt) Jeffrey'den" başlıklı yazışmada, "Cumartesi veya pazar öğle yemeğine gelir misiniz? Haritaya göre Little St. James, Christmans Cove'un arkasında." ifadesini kullandı.

Buna göre buluşma 23 Aralık 2012'de planlanmıştı. Bir gün sonra, Epstein'ın asistanı, Lutnick'e gönderdiği e-postada Epstein'ın "Sizi görmek güzeldi." mesajını ilettiğini aktardı. Gazete haberinde, söz konusu belgelerin ziyaretin gerçekleştiğini kanıtladığı aktarıldı.

Son yayımlanan belgeler arasında, Lutnick'in Epstein'ı 2015 yılında, o döneme denk gelen seçimlerde (Kasım 2016) ABD Başkanlığı için yarışan Hillary Clinton için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğine davet ettiği de kaydedildi.

NEW YORK TİMES: ABD'DE FEDERAL YETKİLİLER, EPSTEİN'IN EN YAKIN ÇEVRESİNİ HARİTALANDIRDI

ABD'de federal yetkililerin, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın en yakın çevresini haritalandırdığı bildirildi.

Bunlar arasında Epstein'ın eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell, avukatı Darren Indyke, muhasebecisi Richard Kahn, mali danışmanı Harry Beller ve uzun süre asistanlığını yapan Leslie Groff yer aldı.

- JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.