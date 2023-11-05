Yeni hezimet dünyada gündem! ''Kılıçdaroğlu'nun sonunu getirdi''

İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel'in başkanlık için yarıştığı CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda sonuç belli oldu. 74 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu Manisa Milletvekili Özgür Özel'e bıraktı. Bu gelişme, Batı basınında gündem oldu.

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Batılı basın organları Kılıçdaroğlu'nun yine kaybettiğini yazdı.

Financial Times, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında 'kapsamlı bir yenilgi' aldığını belirtirken bu seçimin Kılıçdaroğlu'nun sonunu getirdiğini yazdı.

'2010'dan bu yana CHP'deki en önemli iktidar değişikliği' yaşandığını yazan gazete, Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

'EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR YENİLGİ'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda 'Eşi benzeri görülmemiş bir yenilgi' yaşadığını belirtti.

Reuters ise, Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık CHP iktidarının sona erdiğini yazdı. Yerel seçimler öncesinde ana muhalefette büyük değişiklik yaşandığı belirtilirken gergin süren kongrenin ardından Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı'na geldiği yazıldı.

Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun yanında bulunduğunu hatırlatan ajans, Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık görev süresi boyunca yüzde 25 barajını aşamadığını hatırlattı.

France 24, seçim yenilgisinin muhalefette lider değişikliğine yol açtığını yazdı.

Başkan Erdoğan'a karşı en iyi şans olarak nitelendirdikleri Kılıçdaroğlu'nun hezimetinin ardından ana muhalefetin başına 'pek de tanınmayan' Özgür Özel'in geldiği yazıldı.