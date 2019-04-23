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Yeni IRA, gazeteci Lyra McKee'nin öldürülmesini üstlendi

İrlanda Cumhuriyet Ordusundan (IRA) ayrılanlar tarafından kurulan Yeni IRA, gazeteci Lyra McKee'nin öldürülmesini üstlendi.

  • AA
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Yeni IRA'nın Irish Times gazetesinde yayımlanan bildirisinde, 29 yaşındaki kadın gazeteci McKee'nin bir "gönüllü" tarafından öldürüldüğü kabul edildi.

Lyra McKee'nin ailesi ve arkadaşlarından "tam ve içtenlikle" özür dilenen bildiride, "Düşmana saldırısı sırasında, Lyra McKee düşman kuvvetlerinin yanında dururken trajik bir şekilde öldürüldü." denildi.

"Düşman kuvvetleri" ifadesiyle polisi kasteden Yeni IRA, "gönüllülere, düşmanla gelecekte karşı karşıya gelindiğinde büyük özen gösterilmesi konusunda talimat verildiğini" ve "bunu sağlamak için de önlemler aldıklarını" ifade etti.

BİR KADIN GÖZALTINDA

Bu arada polis, McKee'nin öldürülmesiyle bağlantılı olarak 57 yaşındaki bir kadının terörle mücadele kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

Polisin hedef alındığı ancak yanlışlıkla gazeteci McKee'nin öldürüldüğü olay, bölgede gerginliğin artacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

ŞİDDET OLAYLARINI İZLERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde 18 Nisan akşamı, İrlandalı Katoliklerin İngiliz egemenliğine karşı 1919 yılındaki ayaklanışının yıl dönümü kapsamında düzenlenen ve şiddet olaylarının yaşandığı gösterileri izleyen 29 yaşındaki gazeteci Lyra McKee vurularak öldürülmüştü.

Kuzey İrlanda polisi, olayın terör saldırısı kapsamında soruşturulduğunu bildirirken, ayrılıkçı Katolikleri temsil eden Sinn Fein'in Kuzey İrlanda lideri Michelle O'Neill ve İngiltere ile birlik yanlısı Protestanları temsil eden Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri Arlene Foster, yaptıkları açıklamalarla saldırıyı kınamıştı.

İRLANDA SORUNU NEDİR?

İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini tıkayan en önemli soruna dönüşen Kuzey İrlanda'da, terör ve çatışma günlerine geri dönülmesinden korkuluyordu.

İngiliz İmparatorluğu'nun ilk sömürgesi İrlanda adasından İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar ayrılıkçı Katolikler ile İngiltere ile birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan ve "Sorunlar" diye anılan yıllardaki terör olaylarında yaklaşık 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile sükunete kavuşurken, Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

YENİ IRA NEDİR?

1998 yılındaki barış anlaşmasını reddeden IRA mensuplarınca kurulan ve önceleri adı "Gerçek IRA" olan örgüt, 2012'de başka küçük gruplarla birleşmesiyle "Yeni IRA" adını almıştı. Yeni IRA amacını, Kuzey İrlanda'daki İngiliz hakimiyetine son vermek ve Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'ni birleştirmek olarak açıklıyor.

 

 

 

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