Yeni Kaledonya'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Fransız yönetimi, halkın meşru taleplerini güç kullanarak bastırmak amacıyla güvenlik güçlerine ekipman takviyesi gönderdikten sonra, Yeni Kaledonya'da kısıtlayıcı önlemlerini sürdürüyor.

22 TEMMUZ'A KADAR UZATILDI

Yeni Kaledonya Yüksek Komiserliğinin yayımladığı bildiriye göre, yerel saatle 20.00-06.00 arasında geçerli olan sokağa çıkma yasağı 22 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Ada'da ayrıca silah satışı ve sevkiyatının yanı sıra alkol satışı yasağı da aynı tarihe kadar devam edecek.

Paris yönetimi Ada'da daha önce de sokağa çıkma yasağını 15 Temmuz'a kadar uzatmıştı.

FRANSA, ADAYA ZIRHLI ARAÇ GÖNDERDİ

Fransız hükümetinin gönderdiği çok sayıda zırhlı araç ve güvenlik güçleri için ekipman taşıyan gemi, dün Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'ya ulaşmıştı.

Fransız hükümeti ayrıca, halkın meşru taleplerini bastırarak güvenliği sağlamak amacıyla Ada'da görevli güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin sayısını da artırmıştı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları 13 Mayıs'ta harekete geçmiş, Ada'da çıkan olaylarda 10 kişi hayatını kaybetmişti.