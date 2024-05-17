İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2024 Cuma / 10 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2771
  • EURO
    35,1125
  • ALTIN
    2477.02
  • BIST100
    10466.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yeni Kaledonya'daki isyan sonrası Fransa'nın Türkiye paranoyası
Dünya

Yeni Kaledonya'daki isyan sonrası Fransa'nın Türkiye paranoyası

Fransa'nın 17 bin km uzaklıkta sömürgeleştirdiği Yeni Kaledonya'da bağımsızlık isyanı çıktı. Fransız gizli servisi, 'Arkasında Azerbaycan ve Türkiye var' dedi. Basın, Kaledonya temsilcilerinin katıldığı İstanbul'daki dekolonizasyon konulu toplantıyı hatırlatıp, dönüşte Macron'a bağımsızlık mektubu gönderildiğini yazdı.

17 Mayıs 2024 Cuma 08:46 - Güncelleme:
Yeni Kaledonya'daki isyan sonrası Fransa'nın Türkiye paranoyası
ABONE OL

Büyük Okyanus'taki özerk bölge Yeni Kaledonya'da çıkan olaylarda 5 kişi öldü. Fransa'nın Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlamasına ise Bakü'den tepki geldi: Sömürgeci tarihini unutma...

Fransa sömürgesi Yeni Kaledonya'da "10 yıl yaşamış Fransızlara oy hakkı" öngören yasa tasarısının ardından çıkan olaylarda 5 kişi öldü. Fransa Başbakanı Gabriel Attal, OHAL ilan edilen bölgeye asker gönderileceğini ve TikTok'un yasaklanacağını söyledi. İçişleri Bakanı Gérald Darmanin ise Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef gösterdi. Darmanin, "Bazı ayrılıkçıların Azerbaycan'la anlaşmasından üzüntü duyuyorum" dedi.

Gerekçe olarak da, 24 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen dekolonizasyon etkinliği gösterildi. Etkinliğe katılan Yeni Kaledonya dahil 13 ülke Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a açık mektup yazmış ve BM kararlarına rağmen süren Fransız sömürgeciliğinden yakınmıştı.

Darmanin'in iddialarına Azerbaycan'ın tepkisi ise sert oldu. Dışişleri Sözcüsü Ayhan Hacızade "Fransa'nın aşağılayıcı açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. Darmanin, ülkesinin sömürgecilik geçmişini hatırlarsa daha doğru olur. Azerbaycan'ı suçlamak yerine, ülkesinin bu protestoları körükleyen başarısız denizaşırı politikalarına odaklanmalı" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.