Yunanistan'ın 2025 Eurovision Şarkı Yarışması için seçtiği 'Asteromata' adlı şarkıda 'Pontus' olaylarına atıfta bulunduğu iddia edildi; Ankara ile Atina arasında gerilim çıktı. TRT'nin şarkının sözleriyle ilgili inceleme başlatacağı, kanıt bulunması halinde Avrupa Yayın Birliği'ne şikayette bulunacağı bildirildi.

Basel'de 30 Ocak'ta düzenlenecek şarkı yarışmasında Yunanistan'ı Klavdia temsil edecek. Yunan basınında çıkan haberlerde şarkıyı seslendiren Klavdia'nın ailesinin de Pontus Rumları'ndan olduğuna dikkat çekildi.

I. Dünya Savaşı sırasında Karadeniz'deki Rum nüfusun bir bölümünün Rusya'ya göç etmesiyle sonuçlanan olaylar, Yunanistan tarafından sözde soykırım olarak tanımlanıyor.

Yeni askeri proje Çin'i panikletti! Türkiye, Hint Okyanusu ve Atlantik'e kadar uzanacak

ABTTF raporu deşifre etti! Yunanistan Batı Trakyalı Türklerini tanımaktan kaçınıyor

Ege'de tsunami önlemi