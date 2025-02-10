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Dünya

Yeni kriz kapıda! Komşudan Eurovision provokasyonu

Yunanistan'ın Eurovision Şarkı Yarışması için seçtiği şarkıda 'Pontus' olaylarına atıfta bulunduğu öne sürüldü. İddia sonrası Türkiye harekete geçti.

HABER MERKEZİ10 Şubat 2025 Pazartesi 08:14 - Güncelleme:
Yeni kriz kapıda! Komşudan Eurovision provokasyonu
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Yunanistan'ın 2025 Eurovision Şarkı Yarışması için seçtiği 'Asteromata' adlı şarkıda 'Pontus' olaylarına atıfta bulunduğu iddia edildi; Ankara ile Atina arasında gerilim çıktı. TRT'nin şarkının sözleriyle ilgili inceleme başlatacağı, kanıt bulunması halinde Avrupa Yayın Birliği'ne şikayette bulunacağı bildirildi.

Basel'de 30 Ocak'ta düzenlenecek şarkı yarışmasında Yunanistan'ı Klavdia temsil edecek. Yunan basınında çıkan haberlerde şarkıyı seslendiren Klavdia'nın ailesinin de Pontus Rumları'ndan olduğuna dikkat çekildi.

I. Dünya Savaşı sırasında Karadeniz'deki Rum nüfusun bir bölümünün Rusya'ya göç etmesiyle sonuçlanan olaylar, Yunanistan tarafından sözde soykırım olarak tanımlanıyor.

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