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Dünya

Yeni misilleme geldi! İşgalci İsrail'e bir darbe daha

Hizbullah, Lübnan'daki İsrail güçlerinin roket ve dron saldırıları ile hedef alındığını açıkladı.

IHA16 Kasım 2024 Cumartesi 07:18 - Güncelleme:
Yeni misilleme geldi! İşgalci İsrail'e bir darbe daha
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Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail'e Hizbullah'tan yeni misilleme saldırıları yapıldı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Marun al-Ras kasabasında bulunan İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıda kullanılan roketlerin fırlatıldığı anlara ait görüntüler Hizbullah'a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Hanin kasabası yakınlarında toplanan bir grup İsrail askerinin ise insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı aktarıldı.

İsrail'den saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

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