İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4548
  • EURO
    49,6342
  • ALTIN
    5746.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yeni Mossad Direktörü tartışmaların fitilini ateşledi! Netanyahu tepkilerin odağında
Dünya

Yeni Mossad Direktörü tartışmaların fitilini ateşledi! Netanyahu tepkilerin odağında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, askeri sekreteri Roman Goffman'ı İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın yeni direktörü olarak atama kararı, emniyet teşkilatı içinde itiraz seslerinin yükselmesine sebep oldu.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 19:00 - Güncelleme:
Yeni Mossad Direktörü tartışmaların fitilini ateşledi! Netanyahu tepkilerin odağında
ABONE OL

Netanyahu'nun Haziran 2026'da, 5 yıllık görev süresi sona erecek olan David Barnea'nın yerine Goffman'ı Mossad Direktörü olarak atamaya karar vermesi tepkilere yol açtı.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu'nun kararı Mossad içinde şok etkisi yarattı.

Kararın şok etkisi yaratma nedeninin, "Mossad direktörünün, yerine gelecek kişi için Netanyahu'ya 2 aday göstermesi ancak başbakanın bu kişilerin yerine askeri sekreterini seçmesi olduğu" yorumu yapıldı.

Bu kararın arkasında, Netanyahu'nun Barnea'ya güvenmemesinin yattığına işaret edildi.

Kanal 13 televizyonunun haberinde ise Mossad'ın, Goffman'ın istihbarat alanındaki deneyimsizliği nedeniyle bu atamayı eleştirdiği bilgisine yer verildi.

SARA NETANYAHU İDDİASI

Haberde, "atamada Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun rolü olduğu" iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN da eski üst düzey Mossad yetkililerinin, Gofman'ın atanmasını, istihbarat geçmişi veya Mossad'ın temel faaliyetleri hakkında bilgisi olmadığı için eleştirdiği haberini geçti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim'in sorumluluğunu üstlenmemekle eleştirilirken, güvenlik kurumlarının bu konuda zafiyet gösterdiğini öne sürüp başta dönemin Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar olmak üzere güvenlik şefleriyle ters düşmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.