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Dünya

Yeni nesil 'Tip 054B' fırkateynlerinden ilki donanmaya katıldı

Çin'in yeni üretim savaş gemilerinden, yeni nesil 'Tip 054B' fırkateynlerinden ilkinin donanmaya katıldığını bildirildi.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 21:12 - Güncelleme:
Yeni nesil 'Tip 054B' fırkateynlerinden ilki donanmaya katıldı
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Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Luohı" adı verilen savaş gemisi, ülkenin kuzeyindeki Şandong eyaletinin Çingdao şehrindeki askeri limanda düzenlenen törenle donanmaya katıldı.

Yaklaşık 5 bin ton ağırlığındaki yeni nesil fırkateynin gizlenme teknolojileri, muharebe komuta sistemleri ve ateş gücü entegrasyonu bakımından daha ileri özellikler içerdiği aktarıldı.

İLK KEZ AĞUSTOS 2023'TE SUYA İNDİRİLMİŞTİ

Halen Çin donanmasından kullanılan Tip 54A sınıfı fırkateynlerinin gelişmiş versiyonu olan Tip 054B, ilk kez Ağustos 2023'te suya indirilmişti.

Donanmaya katılan gemi dışında bu tip iki fırkateynin daha yapım aşamasında olduğu kaydedildi.

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