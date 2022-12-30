Yeni provokasyon! Yunan general geriyor

Yunan Genelkurmay Başkanı Floros, Atina'nın uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdığı Keçi Adası'na gitti. Arkasına Bodrum kıyılarını alıp fotoğraf çektirdi.

YUNANİSTAN Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Akdeniz ve Ege'deki tahrik ziyaretini sürdürüyor. Floros, uluslararası anlaşmalara göre Türk karasularında yer alan Keçi Adası'na gitti. Floros, yerleşim bulunması ve asker yerleştirilmesi yasak olan adadaki Yunan birliklerini denetledi. Konstantinos Floros, Keçi Adası'ndaki askeri birliği denetledi, görevlilerden bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

TOPÇU BİRLİĞİ YERLEŞTİRLDİ

Yunan Genelkurmay Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tetikte ve hazırlıklıyız" ifadesini de kullandı. Bodrum

Akyarlar kıyılarına yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan ada, 2004 yılından beri Yunan işgali altında... Yunanistan silahsız olması gereken adada topçu birliği bile bulunduruyor. Floros, geçtiğimiz günlerde de 1947 Paris Antlaşması'na göre silahsız olması gereken Kerpe, Meis ve Karada'daki adalarındaki askeri birlikleri denetlemişti.