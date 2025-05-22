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Dünya

Yeni savaş gemisi suya indirilirken beklenmedik olay

Kuzey Kore'de yeni savaş gemisinin hizmete girme töreni hüsranla bitti. 500 tonluk savaş gemisi suya indirilirken kızağından düştü.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 06:42 - Güncelleme:
Yeni savaş gemisi suya indirilirken beklenmedik olay
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Kuzey Kore'de yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde suya indirilirken kızağından düştüğü bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkenin doğusundaki Chongjin Limanında yeni bir muhribin hizmete girme töreninde "ciddi bir kaza" meydana geldi.

500 tonluk savaş gemisi suya indirilirken kıç tarafındaki kızaktan sıyrılarak karaya oturdu. Kazada geminin tabanının ezildiği, dengesinin bozulduğu ve suya indirilemediği belirtildi.

Törene katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, komutanları dikkatsizlik ve sorumsuzlukla suçlarken olayı, "ciddi bir kaza" ve "suç eylemi" olarak nitelendirdi.

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