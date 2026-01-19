İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2827
  • EURO
    50,3732
  • ALTIN
    6500.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yeni savaş kapıda! AB'den ABD'ye ekonomik bazuka
Dünya

Yeni savaş kapıda! AB'den ABD'ye ekonomik bazuka

Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland gerekçesiyle ek gümrük tarifesi kararına karşı 93 milyar avroyu bulan misilleme paketini değerlendirmeye aldı. AB ülkeleri, Trump'ın tehditlerine karşı şimdiye dek hiç kullanılmayan ve 'ticaret bazukası' olarak anılan Zorlama Karşıtı Aracı'nı devreye sokmayı planlıyor.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 13:45 - Güncelleme:
Yeni savaş kapıda! AB'den ABD'ye ekonomik bazuka
ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle ek tarife uygulama kararına 93 milyar avroluk gümrük vergisini de içeren misilleme yapmayı değerlendiriyor.

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, AB ülkelerinin büyükelçileri, Trump'ın 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararının ardından Brüksel'de olağanüstü toplantı yaptı.

Trump'ın Grönland çıkışı AB-ABD ticaretini kilitledi

Büyükelçiler, Washington ile yapılacak görüşmelerde uzlaşı sağlanamaması durumunda ABD'ye karşı atılacak somut adımları ele aldı.

AB'nin ABD'ye karşı uygulayabileceği çeşitli seçeneklerin görüşüldüğü toplantıda, Trump'ın gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi halinde hangi seçeneklerin kullanılabileceği tartışıldı.

Toplantıda, AB'nin geçen yıl hazırladığı ancak ABD ile Temmuz ayında sağlanan ticaret anlaşması ile askıya alınan önlemleri yeniden etkinleştirme fikri de öne çıktı.

Avrupa'dan Trump'a sert tepki: Grönland tehdidi kabul edilemez

Bu kapsamda, ABD'ye misilleme olarak hızla 93 milyar avroluk gümrük vergileri uygulanması da değerlendirildi.

Öne çıkan bir başka karşılık ise AB'nin şimdiye kadar hiç kullanmadığı "ticaret bazukası" olarak bilinen ve ekonomik tehditte bulunan ülkeleri cezalandırmak için tasarlanmış "Zorlama Karşıtı Aracı" oldu.

Diğer ülkelerin ekonomik baskı uygulamasına yanıt vermek için tasarlanmış bir yasal çerçeve olan AB Zorlama Karşıtı Aracı'nın devreye sokulması ile AB, ABD'ye karşı çeşitli ekonomik önlemler alabiliyor.

Grönland ile ilgili yeni gelişme! Resmen adadan ayrılıyorlar

Bu araç ile ABD şirketlerinin Avrupa pazarına erişimi engellenebiliyor, şirketlerin ticari lisansları ile kamu ihalelerine erişimleri sınırlanabiliyor.

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz satın alınmasına ilişkin anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Grönland gerilimi tırmanıyor! Trump'ın gümrük kararı 8 Avrupa ülkesini ayağa kaldırdı

Trump'ın açıklamalarına AB liderleri ve Avrupa ülkelerinden tepki gelmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.