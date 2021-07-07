Yeni savaşın ayak sesleri! Silahları bırakıp örgüte katıldılar

7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:01 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:01

ABD ve NATO askerlerinin çekilmeye başladığı Afganistan'da yerel ordu birlikleri dağılıyor, Twitter'dan paylaşılan video görüntüleri yeni bir savaşın ayak seslerini dünyaya gösterdi.

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Bedahşan vilayetinin başkenti Feyzabad'ı 30 bin Taliban militanı kuşatınca, resmi yetkililerin bir uçağa binip kaçtığı video kaydı yayınlandı. Şehirdeki birçok sivil ise kaçmak için yollara döküldü.

İngiliz The Times gazetesi, Bedahşan'a bağlı çoğu bölgenin hiçbir çatışma çıkmadan düştüğünü ve Taliban'ın kontrolüne girdiğini bildiriyor. Bölge sakinleri, resmi yetkililerin Taliban'la gizli bir anlaşma yaptığına inanıyor.

İngiliz Sky News ise her gün yeni ilçeler ele geçiren Taliban militanlarının şimdiye kadar 900 silah, 30 Amerikan Humvee zırhlı aracı, 20 zırhlı arazi aracı ve 15 askeri kamyonu ele geçirdiğini duyurdu.

Televizyonun ekrana getirdiği görüntülerde Amerikan üretimi silahlar, Humvee zırhlı araçları net şekilde göründü. Taliban ise, yine ABD'ye ait cephane ve el bombalarının yer aldığı kayıt yayınladı.

Taliban ve El Kaide'ye karşı savaşın en önemli üssü Bagram 1 Temmuz gece yarısı sessiz sedasız boşaltıldı, Taliban karşısında çözülen Afganistan ordu birlikleri ise komşu ülke Tacikistan'a kaçıyor.

'GÜNAHLARIMIZ İÇİN BİZİ AFFEDİN'

Milliyet'in haberine göre, Bedahşan'ın düşmesiyle en az 1000 askerin Tacikistan'a kaçtığı ülkede, Taliban örgütünün sosyal medyadan paylaştığı bir video tablonun ne kadar iç karartıcı olduğunu ortaya koydu.

Ordudan ayrılan bir grup askerin Amerikan üretimi silahlarını yere koyup Taliban'a katıldığını, bu sırada militanlarla el sıkışıp sarıldığı görüldü. Bir askerin Taliban güçlerine "Günahlarımız için bizi affedin" dediği duyuldu.

Militanlar ordu birliklerinin özrünü kabul edip onlara tek tek sarılırken "Sorun yok" diyor. Afganistan'daki Amerikan güçlerinin komutanı Orgeneral Scott Miller, kısa süre önce ülkenin iç savaşa sürüklenebileceğini söylemişti.

Bagram Üssü boşaltılmadan bir gün önce nadiren düzenlediği basın toplantılarından birini gerçekleştiren Orgeneral Miller, "Şu anda güvenlik durumu iyi değil. Şu anki haliyle devam ederse, iç savaş kesinlikle gerçekleşebilecek bir ihtimal. Bu, dünyayı kaygılandırmalı" demişti.

Taliban'ı ABD'yle varılan anlaşmada verdiği şiddeti azaltma taahhüdünü yerine getirmemekle suçlayan Miller, yeni hava saldırıları düzenlenebileceğini vurguladı: "Hiç hava saldırısı olmadığını görmek isterim, ancak hiç hava saldırısı olmaması için tüm şiddeti durdurmanız gerekir."

ANINDA YAĞMALADILAR

Afganistan'daki en önemli üs Bagram'da 20 yıldır bulunan ABD ve NATO askerleri, 1 Temmuz'un ilk saatlerinde ışıkları kapatıp çıktı. Uluslararası haber ajansları, üssün yeni fotoğraflarını dünyaya servis etti. Afganistan'da Taliban ve El Kaide'ye karış verilen savaşın karargahı Bagram Üssü'nde artık yerel askerler nöbet tutuyor. Afgan yetkililere göre, Amerikan askerleri Bagram üssünden sessiz sedasız ayrıldı.

Bagram üssünün yeni Afgan komutanı Mir Esadullah Kohistani, ABD'lilerin kendisine çekilme hakkında bilgi vermediğini, gelişmelerden iki saat sonra haberdar olduğunu söylüyor.

Kohistani, Associated Press haber ajansına verdiği özel röportajda, "Amerikalılar'ın üssü terkettiğine dair bazı dedikodular duyduk. Sabah saat 7.00 gibi bu söylentinin doğru olduğunu anladık" diyor.

Afgan yetkililere göre, Amerikan askerlerinin üsten sessizce ayrılması sonrasında, bir grup yağmacı asker barakalara tek tek girdi, dev boyuttaki çadır depoları yağmaladı.

'TALİBAN BASKIN YAPTI' SANDILAR

Bu grup, daha sonra Afgan askerleri tarafından bölgeden çıkarıldı. 10 yıllık asker Abdul Rauf, "Önce Taliban örgütü üsse girdi sandık" diyerek duruma ilişkin ilk tespitlerini aktardı.Üssü basına açan Afgan komutan Kohistani, Amerikan askerlerinin geride en az 3 milyon 500 bin adetlik envanter bıraktığını vurguluyor. ABD'liler yalnızca ağır silahları yanlarında götürdü. Helikopterler, kargo uçaklarına yüklenerek götürüldü.

Geride kalanlar arasında onbinlerce şişe su, enerji içecekleri, hazır yemek bulunuyor. Kapı kolu, pencere ve telefon gibi ürünler de geride bırakılanlar arasında. Amerikan ordusu, ayrıca, binlerce sivil araç ve yüzlerce zırhlı araç bıraktı.