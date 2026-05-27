Dünya

Yeni savunma anlaşması yolda! Fransa'nın nükleer koruması altına girecekler

Artan güvenlik riskine vurgu yapan Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, ülkesinin endişelerini gidermek amacıyla Fransa ile savunma anlaşması imzalayacaklarını ifade etti. Başbakan Stoere ayrıca, Fransa'nın nükleer koruması altına gireceklerinin altını çizdi.

IHA27 Mayıs 2026 Çarşamba 20:41 - Güncelleme:
Norveç, Polonya ve Litvanya'nın ardından Fransa'nın nükleer koruması altına girecek. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, ülkesinin artan güvenlik endişeleri nedeniyle Fransa ile savunma anlaşması imzalayacağını ve Fransa'nın nükleer koruması altına gireceğini açıkladı. Stoere, söz konusu kararı Rusya'nın silahlanmasındaki artış ve Ukrayna'yı işgali kapsamında Avrupa'daki güvenlik politikasını değerlendirerek aldıklarını aktardı. Store, barış zamanında Norveç'e hiçbir nükleer silah konuşlandırılmayacağını belirtti.

ANLAŞMA YOLDA

Stoere, bugün Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek ve Fransa ile yeni bir savunma anlaşması imzalayacak.

Avrupa Birliği üyesi olmayan Norveç, NATO üyesi ve Rusya ile sınır komşusu. Dünyanın en büyük nükleer güçleri olan Rusya ve ABD'de 5 binden fazla nükleer savaş başlığı bulunurken, Çin'in yaklaşık 500, Fransa'nın 290 ve İngiltere'nin 225 nükleer savaş başlığı var.

