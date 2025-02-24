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Dünya

Yeni seçimden çıkan ülkeye Hocalı katliamını ''soykırım olarak tanıyın'' çağrısında bulundular

Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Nasimi Aghayev, kurulacak yeni Alman hükümetine Hocalı katliamını 'soykırım' olarak tanıması çağrısında bulundu.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 12:33 - Güncelleme:
Yeni seçimden çıkan ülkeye Hocalı katliamını ''soykırım olarak tanıyın'' çağrısında bulundular
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Aghayev, Hocalı katliamının 33. yıldönümü vesilesiyle Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Önde gelen bir Avrupa demokrasisi olarak Almanya'nın tarihi suçlarla ilgilenme konusunda özel bir sorumluluğu var. Umuyorum ki yeni Alman hükümeti Hocalı'yı bir soykırım olarak tanımakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası bir yeniden değerlendirme için aktif olarak çalışacaktır." dedi.

Aghayev, Hocalı katliamına sessiz kalmanın bir seçenek olmadığını belirterek, "Hocalı için adalet sadece Azerbaycanlıların talebi değil, evrensel bir insanlık meselesidir." diye konuştu.

Ermeni güçlerince, Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992'de aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 613 kişi katledildi.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da, savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu. Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden haber alınamadı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010'daki kararında, Hocalı'da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eş değer eylemler olarak görüldü.

Bugüne kadar 15 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 16 eyaletinin meclisi, Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararları kabul etti.

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