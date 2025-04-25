İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2025 Cuma / 27 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,424
  • EURO
    43,7569
  • ALTIN
    4052.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yeni Suriye bayrağı New York'ta göndere çekildi
Dünya

Yeni Suriye bayrağı New York'ta göndere çekildi

Yeni Suriye bayrağı, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde üye ülkelerin bayraklarıyla birlikte göndere çekildi.

AA25 Nisan 2025 Cuma 17:07 - Güncelleme:
Yeni Suriye bayrağı New York'ta göndere çekildi
ABONE OL

Bayrak çekme törenine, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin yanı sıra BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile çok sayıda daimi temsilci ve ABD'deki Suriye sivil toplumunun temsilcileri katıldı.

Suriye devrim bayrağı, alkışlar ve tezahüratlarla, 193 üye ve 2 gözlemci üye ülkenin bayrağıyla BM merkezinde göndere çekildi.

Burada basına açıklama yapan Şeybani, "Bu tüm dünyaya, dünyadaki tüm özgürlere bir mesaj. Bu yaşadığımız an, sadece Suriyelileri değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor. Halkın iradesi kazandı. (BM'de Suriye bayrağının dalgalanması) Bu, halkımızın zaferinin taçlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

ABD'ye yaşayan Suriyeliler de BM'nin dışında, bayraklar ve alkışlarla törene eşlik etti.

Bakan Şeybani, destek gösterisi için gelen vatandaşların yanına giderek onları selamladı ve sohbet etti.

"Devrim bayrağı" olarak bilinen yeni Suriye bayrağı, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından yurt dışındaki temsilciliklere asılmıştı.

Bu bayrağı Suriye'deki iç savaşta muhalifler kullanılıyordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.