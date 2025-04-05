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Dünya

Yeni Suriye inşa ediliyor! ''Sorunu Türkiye ile çözdük''

Suriye'de Deyrizor ilinin Valisi Gassan Ahmed, 'Göreve geldiğimizde ekmeğin kalitesi oldukça kötüydü. Türkiye'den daha kaliteli beyaz un temin ederek sorunu çözdük.' dedi.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 14:12 - Güncelleme:
Yeni Suriye inşa ediliyor! ''Sorunu Türkiye ile çözdük''
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Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından yeni dönem adım adım inşa ediliyor.

Suriye'de Deyrizor ilinin Valisi Gassan Ahmed, Suriye'nin doğusunda Deyrizor'da yürütülen güvenlik, belediye hizmetleri, elektrik, su, fırın, telekomünikasyon ve altyapı projelerine ilişkin çalışmaları AA muhabirine değerlendirdi.

Ahmed, ülkede devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesi yönünde önemli adımlar atıldığını açıkladı.

Ahmed, vilayetteki nüfus müdürlüğünün faaliyete geçirildiğini belirterek müdürlüğün ana binasının, bölgeyi işgal eden PKK/YPG ve devrik Beşşar Esed unsurları tarafından yağmalandığını hatırlattı.

Tahrip edilen cihazların yenilendiğini ve müdürlüğün tekrar hizmete açıldığını kaydeden Ahmed, "Resmi belgeler güvende. Meyadin, Aşara, Kuriyye ve Şemiyye ilçelerinde de yeni merkezleri faaliyete geçirdik." diye konuştu.

Ahmed, nüfus cüzdanı çıkarma hizmetinin henüz başlamadığını ancak iki ay içinde tüm nüfus kayıt merkezlerini tam kapasiteyle çalıştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara

"TÜRKİYE'DEN DAHA KALİTELİ BEYAZ UN TEMİN EDEREK SORUNU ÇÖZDÜK"

Ekmek konusunda da iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Ahmed, "Göreve geldiğimizde ekmeğin kalitesi oldukça kötüydü. Türkiye'den daha kaliteli beyaz un temin ederek sorunu çözdük. Yerel üretimi artırmak için iki farklı unu karıştırarak kaliteyi yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Ahmed, "Şu anda fırınların önünde uzun kuyruklar oluşmuyor ancak buğday fiyatlarındaki küresel artış nedeniyle bu konuda tam kontrolü sağlamak zorlaşıyor." diye konuştu.

- "FIRAT NEHRİ'NİN İKİ YAKASI ARASINDAKİ BÜTÜN KÖPRÜLERİ ONARIYORUZ"

Deyrizor'un en büyük sorunlarından birinin de devrik rejim döneminde PKK/YPG işgali sırasında yıkılan köprülerin yeniden inşası olduğunu vurgulayan Ahmed, "Toprak köprünün demir kısmını onardık. Humus'tan yedek parçalar getirerek köprüyü yeniden inşa ettik. Bu köprü 15 gün önce ulaşıma açıldı." diye konuştu.

Aşara Köprüsü'nün de restore edildiğini belirten Ahmed, "Fırat Nehri'nin iki yakası arasındaki bütün köprüleri onarıyoruz. Teknik ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Adanın karşı tarafında dolgu işlemleri yapılıyor. Gerekli koordinasyon sağlanırsa köprüyü 15 gün içinde tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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