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Dünya

Yeni yönetimi destekleme kararı aldılar! Silahları teslim edecekler

Suriye'nin Suveyda ilindeki Arap Sünni aşiretler, yeni yönetimi desteklediklerini ve ellerindeki silahları teslim etmeye hazır olduklarını açıkladı.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 19:00 - Güncelleme:
Yeni yönetimi destekleme kararı aldılar! Silahları teslim edecekler
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Yaklaşık 1500 silahlı üyesi bulunan Suveyda Aşiretleri Hareketi Topluluğu temsilcileri, il merkezindeki bir askeri bölgede toplanarak, Suriye'deki yeni yönetime destek açıklamasında bulundu.

Açıklamayı okuyan, Arap Sünni aşiretlerin yer aldığı topluluğun lideri Muflih Ebu Sabır, ülkede barışın ve istikrarın sağlanması konusunda Suriye'deki yeni yönetime destek verdiklerini bildirdi.

Ülkenin birliği için her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten Ebu Sabır, Suriye'nin parçalanmasına karşı olduklarını vurguladı.

AA muhabirine konuşan Ebu Sabır, bölgede güvenliğin sağlanması için çalıştıklarını söyledi.

Dürzi nüfusun çoğunlukta olduğu ilde mezhepsel çatışma istemediklerini ifade eden Ebu Sabır, "geçici hükümetin Suvedya'ya girmesini" istedi.

Ebu Sabır, geçici hükümetin Suvedya'da varlık göstermesi halinde silahlarını teslim etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Ec-Cavabra, eş-Şanble, el-Mesaid, el-Atayce, el-Havasne, el-Hasan, el-Mezavde, el-Giyas ve er-Remsan aşiretleri, Suveyda Aşiretleri Hareketi Topluluğu çatısı altında yer alıyor.

  • Suriye
  • Suveyda
  • Arap Sünni aşiretler

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