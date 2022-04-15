Yeni Zelanda, Afganistan'dan 1500'den fazla kişiyi tahliye etti

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden açıklama yapan Mahuta, bu kadar çok kişinin Afganistan'dan güvenli şekilde tahliye edildiğini görmenin sevindirici olduğunu kaydetti.

Hükümetinin, Ağustos 2021'de Taliban'ın yönetimi devralmasından bu yana 1500'den fazla kişinin Afganistan'dan Yeni Zelanda'ya güvenli şekilde seyahatine başarıyla yardım ettiğini anlatan Mahuta, bunun son yıllarda ülke tarafından üstlenilen en büyük insani yardım çabalarından biri olduğuna dikkati çekti.

Afganistan'dan tahliyelerin, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı (MFAT) tarafından yönetilen "Whakahokinga Mai Operasyonu" kapsamında müttefik ülkelerden destek alınarak gerçekleştirildiğini belirten Mahuta, "Afganistan'da operasyon sona ermeden önce yardım edilecek 200'den az kişi kalıyor. Son 200 kişiyi durumlarını değerlendirmeye ve bu fırsat kaçmadan önce mümkün olan en kısa sürede bizimle iletişime geçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Operasyonun 29 Nisan'da sona ereceğini ifade eden Mahuta, Afganistan'da kalan Yeni Zelanda vatandaşlarına, daimi ikamet ve uygun vize sahiplerine MFAT'ın 30 Temmuz'a kadar destek sağlamayı sürdüreceğini kaydetti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Afganistan'da yaklaşık 20 yıl görev yapan Yeni Zelanda Savunma Kuvvetlerini Mayıs 2021'den önce Afganistan'dan geri çekmişti.

Yeni Zelanda, Afganistan'dan tahliyelerin yanı sıra Afganistan halkının ihtiyaçlarının karşılanması için 12 milyon dolar insani yardımda bulunmuştu.

