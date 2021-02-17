Yeni Zelanda Afganistan'dan askerlerini çekti

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 18:20 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 18:20

Taliban, Yeni Zelanda askerlerinin mayıs ayına kadar Afganistan'dan çekilmesi yönündeki kararı memnuniyetle karşıladı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Doha anlaşmasına uygun olarak askerlerini mayısa kadar Afganistan'dan çekme kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Mücahit, başka ülkelerin de bu anlaşmaya uymasını beklediklerini belirtti.

ABD, Afganistan'da güvenlik garantisi karşılığında geçen yıl Taliban ile tüm ABD güçlerini geri çekmek için bir anlaşma yapmıştı. Ancak Joe Biden liderliğindeki yeni ABD yönetimi, ülkede şiddet artışına bağlı olarak anlaşmayı gözden geçireceğini açıklamıştı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gün içinde yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri'nin (NZDF) Afganistan'daki 20 yıllık varlığını sonlandırma zamanının geldiğini bildirmişti.

Yeni Zelanda'nın şu anda Afganistan Ulusal Ordu Subay Akademisi'nde ve NATO Kararlı Destek Misyonu Karargahında 6 askeri bulunuyor.