İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2022 Cumartesi / 13 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4792
  • EURO
    16,1193
  • ALTIN
    901.82
  • BIST100
    2419.23
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yeni Zelanda Başbakanı Ardern koronavirüs oldu
Dünya

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern koronavirüs oldu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

IHA14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Yeni Zelanda Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Jacinda Ardern'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve orta derecede semptomlar gösterdiği duyuruldu. Ardern'in Pazartesi günü hükümetin emisyon azaltma planı ve Perşembe günü bütçe toplantısı için parlamentoda olmayacağı belirtildi.

Görevini uzaktan yürüteceği, 21 Mayıs'a kadar karantinada kalacağı öğrenilen Başbakan Ardern sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm çabalarıma rağmen ne yazık ki ailemin geri kalanına katıldım ve korona virüs testim pozitif çıktı. Clarke pazar günü virüse yakalandığından beri kendimizi karantinaya almıştık. Neve'in testi çarşamba günü pozitif çıktı. Benim de hem dün gece hem de bu sabah testim pozitif sonuçlandı" ifadelerini kullandı. Ardern, "Bu, hükümet için bir dönüm noktası olan bir hafta ve orada olamayacağım için çok üzgünüm. Emisyon azaltma planımız, sıfır karbon hedefimize ulaşmanın yolunu belirliyor ve bütçe de Yeni Zelanda sağlık sisteminin uzun vadeli geleceğini ve güvenliğini ele alıyor" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.