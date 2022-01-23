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Dünya

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Kovid kısıtlamaları sebebiyle düğününü iptal etti

Yeni Zelanda'da Omicron vakalarının yükselmesi sebebiyle bugün salgın kısıtlamalarının yürürlüğe gireceğini açıklayan Başbakan Jacinda Ardern, bu yaz yapılacak düğününü iptal ettiğini söyledi.

DHA23 Ocak 2022 Pazar 09:50 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 09:51
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Kovid-19 salgını boyunca sıkı kısıtlamalar getirerek ülkenin vaka sayılarını düşük tutan Başbakan Ardern, Omicron varyantı sebebiyle yükselen günlük vaka sayıları sebebiyle bugün gece 12'de ülkede sıkı kısıtlamalar uygulanacağını açıkladı. Başbakan Ardern basın toplantısında 100'den fazla katılımlı düğün ve doğum günü gibi etkinliklerin 25 kişiye düşürüleceğini belirterek "Bana gelince, düğünüm gerçekleşmeyecek ama pandemi nedeniyle böyle bir deneyim yaşayan birçok Yeni Zelandalı arasındayım. Bu durumda olan herkes için çok üzgünüm ama hepimiz çok dirençliyiz ve bunu birbirimiz için yaptığımızı anladığınızı biliyorum ve yaşamımıza devam etmemize yardımcı olacak" dedi.

Basın toplantısında Başbakan'a düğünün iptali hakkında ne hissettiği sorulduğunda "Hayat böyle. Söylemek isterim ki diğer binlerce Yeni Zelandalıdan farkım yok" cevabını verdi.

  • Yeni Zelanda Başbakanı Ardern
  • kovid
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