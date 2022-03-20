Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Ukrayna Başbakanına telefonda desteklerini iletti

AA 20 Mart 2022 Pazar 05:27 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 05:27

Başbakan Ardern, Başbakanlığın resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Shmyhal ile Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Görüşmede, "Rusya'nın saldırganlığını kesin olarak kınadıklarını yinelemek için konuştuklarını" dile getiren Ardern, "Başbakan Shmyhal, Yeni Zelanda'ya, Rusya'nın saldırganlığına karşı hızlı pratik önlem alan ilk ülkelerden biri olduğu için teşekkür etti. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) Başkan Putin'in Ukrayna'ya yönelik sebepsiz, haksız ve yasa dışı saldırısını kınadığımızı ilettim." ifadesini kullandı.

Jacinda Ardern, "Yeni Zelanda, Rusya'ya, Ukrayna'daki askeri operasyonları derhal durdurması ve daha fazla masum can kaybını önlemek için kalıcı olarak geri çekilmesi çağrısında bulunmaya devam edecek." görüşünü paylaştı.

Ülkesinin, Ukrayna'ya verdiği desteği sürdüreceğini vurgulayan Ardern, buna karşılık Rusya'ya yönelik yaptırımlara da devam edeceklerini kaydetti.



Yeni Zelanda, Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlar kapsamında 364 siyasi ve askeri kişiyi seyahat yasağı listesine aldı. Varlıkların dondurulması da dahil olmak üzere, Ruslara ait deniz taşıtlarının ve uçakların Yeni Zelanda sınırlarına girmesinin yasaklanmasının yanı sıra yaptırım listesinde çok sayıda sivil isim ve kuruluş bulunuyor.

