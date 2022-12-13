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Dünya

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den rakibine küfür

Sakinliğiyle bilinen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in, rakip bir siyasetçiye yönelik kullandığı küfürlü ifadeler açık mikrofona yansıdı.

AA13 Aralık 2022 Salı 13:29 - Güncelleme:
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den rakibine küfür
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Beş yıldır başbakanlık görevini yürüten ve 2023'te zorlu bir seçim kampanyasıyla karşı karşıya olduğu düşünülen Başbakan Ardern'in küfürlü ifadeleri, ACT Partisi Lideri David Seymour'un parlamentoda hükümetin siciliyle ilgili sorular sormasının ardından geldi.

Yardımcısı Grant Robertson'un yanına oturduktan sonra Seymour'a hitaben "O çok kibirli bir puşt" ifadelerini kullanan Ardern'in sözleri Parlamento TV'de duyuldu.

Söz konusu ifadeler, Meclis Başkanı Adrian Rurawhe'nin konuşma yaptığı esnada Ardern'in önündeki masa mikrofonuna yansıdı.

Ardern'in ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu ifadeler için Seymour'dan özür dilendi.

Seymour ise ifadeler karşısında şoke olduğunu belirterek "Jacinda'yı şahsen 11 yıldır tanıyorum, (ifadeler) karakterine çok aykırı." dedi.

Ardern'in siyasi becerilerine hayran olduğunu söyleyen Seymour, Ardern'e özür dilediği için teşekkür ederek "Mutlu Noeller" diledi.

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