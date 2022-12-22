İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2022 Perşembe / 29 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6817
  • EURO
    19,848
  • ALTIN
    1090.51
  • BIST100
    5504.54
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yeni Zelanda Başbakanı'nın küfürlü ifadelerinin yer aldığı tutanak 100 bin 100 Avustralya dolarına satıldı
Dünya

Yeni Zelanda Başbakanı'nın küfürlü ifadelerinin yer aldığı tutanak 100 bin 100 Avustralya dolarına satıldı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in, rakip siyasetçiye yönelik mikrofondan duyulan küfürlü ifadelerinin yer aldığı parlamento tutanağı, açık artırmada 100 bin 100 Avustralya dolarına satılarak hayır kuruluşuna bağışlandı.

AA22 Aralık 2022 Perşembe 14:35 - Güncelleme:
Yeni Zelanda Başbakanı'nın küfürlü ifadelerinin yer aldığı tutanak 100 bin 100 Avustralya dolarına satıldı
ABONE OL

Ardern ve parlamentoda 13 Aralık'ta kullandığı küfürlü ifadelerin hedefindeki ACT Partisi Lideri David Seymour, konuyu güzellikle çözme kararı aldı.

İkili, Ardern'in söz konusu ifadelerinin bulunduğu parlamento tutanağını imzaladı.

Çerçeveletilen metin, internet sitesinden çıkarıldığı açık artırmada 100 bin 100 Avustralya dolarına (67 bin ABD doları) satıldı.

Satıştan elde edilen gelir, Prostat Kanser Derneğine bağışlandı.

Sakin tavırlarıyla bilinen Ardern, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bunu beklediğimi söyleyemem." ifadesini kullandı.

Parlamentodaki bir gafın, Prostat Kanser Derneğine en az 100 bin dolar olarak döndüğüne dikkati çeken Ardern, David Seymour'a ve açık artırmada teklif verenlere teşekkür etti.

Prostat Kanser Derneğinin yöneticisi Peter Dickens, her iki siyasetçiye de zarif davranışları dolayısıyla teşekkür etti.

Normalde bağış toplanmasını sağlayan aktivitelerin, Kovid-19 salgını süreci nedeniyle sekteye uğradığını belirten Dickens, Derneğin yıllık bütçesinin yüzde 10'una denk gelen bu bağış sayesinde birçok hizmete imza atılabileceğini ifade etti.

- YENİ ZELANDA BAŞBAKANI'NIN KÜFÜRLÜ İFADELERİ ÖNÜNDEKİ MİKROFONA YANSIMIŞTI

5 yıldır başbakanlık görevini yürüten ve 2023'te zorlu bir seçim kampanyasıyla karşı karşıya olduğu düşünülen Başbakan Ardern'in küfürlü ifadeleri, ACT Partisi Lideri David Seymour'un, 13 Aralık'ta parlamentoda hükümetin siciliyle ilgili sorular sormasının ardından gelmişti.

Ardern'in, Yardımcısı Grant Robertson'un yanına oturduktan sonra Seymour'a hitaben kullandığı küfürlü ifadeler, önündeki masa mikrofonuna yansımış ve resmi parlamento tutanaklarına geçmişti.

Ardern'in ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu ifadeler için Seymour'dan özür dilenmişti.

Seymour ise ifadeler karşısında şoke olduğunu belirterek, "Jacinda'yı şahsen 11 yıldır tanıyorum, (ifadeler) karakterine çok aykırı." açıklamasında bulunmuştu.

Ardern'in siyasi becerilerine hayran olduğunu söyleyen Seymour, kendisinden özür dilediği için teşekkür etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.