Yeni Zelanda bazı İranlıları yaptırım listesine ekledi

Dışişleri Bakanı Winston Peters'in yazılı açıklamasında, "Bu yeni yaptırımlar, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Ukrayna'daki cephe hatlarında (Rus silahlı kuvvetleri tarafından) yasa dışı kimyasal maddeler kullanıldığına dair son bulgularına yanıt niteliğindedir." denildi.

Açıklamada, yeni yaptırımların Rusya'ya balistik füze ve İHA tedarik eden İranlı 7 kişi ve 5 kuruluşu hedef aldığı kaydedildi.

İranlıların silah transferiyle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü "savaşı" kolaylaştırdığına işaret edilen açıklamada, Yeni Zelanda'nın destek sağlayan kişi ve kuruluşları kınadığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya Yaptırımlar Yasası'nın Mart 2022'de yürürlüğe girmesinden bu yana Yeni Zelanda'nın bir dizi ticari tedbirin yanı sıra 1700'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığı vurgulandı.