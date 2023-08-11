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Dünya

Yeni Zelanda istihbaratından çarpıcı Çin, Rusya ve İran iddiası

Yeni Zelanda istihbaratı; Çin, Rusya ve İran'ın ülkeye dış müdahalede bulunduğunu öne sürdü.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 12:26 - Güncelleme:
Yeni Zelanda istihbaratından çarpıcı Çin, Rusya ve İran iddiası
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Yeni Zelanda istihbaratının ilk defa halka açık paylaştığı tehdit analizi raporunda, bu bilgilerin halkla paylaşılmasının "çok değerli olduğu" ifade edildi.

Raporda Çin, Rusya ve İran'ın ülkeye dış müdahalede bulunduğu kaydedildi.

En çok göze çarpan tehdidin, Yeni Zelanda'daki çeşitli Çinli toplulukları hedef alan ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) istihbaratı ile bağlantısı olan kişiler olduğu vurgulanan raporda, Çin'in Pasifik'teki siyasi, ekonomik ve askeri katılımını ilerletme çabalarının stratejik rekabete yol açtığı belirtildi.

İran'ın ise İranlı toplulukları gözetlemek ve rapor etmek suretiyle dış müdahalede bulunduğu aktarıldı.

Raporda "Rusya'nın uluslararası dezenformasyon kampanyalarının, özellikle Yeni Zelanda'yı hedef almasa da halkın görüşleri üzerinde etkili olduğu" vurgulandı.

Ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nın artan jeopolitik rekabet, tedarik zincirinde aksamalar ve başka ülkelerde istihbarat faaliyetleri yürütme çabaları gibi problemlere sebep olduğu ifade edildi.

Dış tehditlerin yanı sıra ülke içinde aşırı derecede şiddet eğiliminin de bir tehdit unsuru olduğu, ülkede terör saldırıları düzenleyebilecek kişilerin bulunduğu ancak henüz spesifik bir saldırı planı tespit edilmediği kaydedildi.

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