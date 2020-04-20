Yeni Zelanda koronavirüs yasaklarını 27 Nisan'a kadar uzattı

AA 20 Nisan 2020 Pazartesi 09:47 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 09:47

Başbakan Ardern, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, 22 Nisan Çarşamba günü süresi dolacak Kovid-19 tedbirlerini düzenleyen dördüncü kategorideki yasaklar ve OHAL uygulaması hakkında açıklamada bulundu.



Toplantıda, zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağını düzenleyen yürürlükteki uygulamaları 5 gün daha uzatmaya karar verdiklerini belirten Başbakan Ardern, sürenin sonunda yasak ve kısıtlamalarda dördüncü kategoriden üçüncü seviyeye geçileceğini söyledi.



Yaklaşık bir aydır süren sıkı tedbirler neticesinde salgına karşı başarılı bir mücadele ortaya konulduğunu hatırlatan Ardern, "Çok az ülkenin yapabildiği şeyleri yaptık, yıkım dalgasını durdurduk. Yayılma oranımız kişi başına 0,48, yurt dışında bu oran 2,5." ifadelerini kullandı.

Ülkede yeni tip koronavirüsten 12 kişi öldü, 1440 kişi de hastalandı.

Uygulanmaya 27 Nisan’dan sonra başlanacak üçüncü kategoride, iş yerlerinin kısıtlamalara uygun olarak açılması, insanların semtlerinde dolaşabilmesi, okulların kısmen açılması, evden çalışma, düğün ve cenazelere 10 kişinin katılımına izin verilmesi gibi daha esnek kurallar bulunuyor.