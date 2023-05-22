Yeni Zelanda: Nükleer düzenlemenin bir parçası değiliz

New Zealand Herald gazetesinin haberine göre Hipkins, ABD-Pasifik Zirvesi için bulunduğu Papua Yeni Gine'de, Yeni Zelanda'nın Pasifik ülkeleriyle ilişkileri ve Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ilan edilen üçlü güvenlik paktı (AUKUS) hakkında açıklamalarda bulundu.

Hipkins, Yeni Zelanda'nın AUKUS konusundaki tutumunun başından beri net olduğunun altını çizerek "Kendimizi AUKUS anlaşmasının temel itici gücü olan herhangi bir nükleer düzenlemenin parçası olarak görmüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD ile Papua Yeni Gine arasında imzalanması beklenen savunma işbirliği anlaşması hakkında detaylı yorum yapmaktan kaçınan Hipkins, söz konusu anlaşmanın iki ülkenin kendi meselesi olduğunu aktardı.

Hipkins, "Buraya Pasifik'teki kardeşlerimizin kendi yollarını çizme ve geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğunu kabul ederek geldik. Yeni Zelanda kesinlikle bu geleceğin bir parçası olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ve Cook Adaları Başbakanı Mark Brown ile yapıcı görüşmeler yaptığını belirten Hipkins, Yeni Zelanda'nın, Pasifik'in askerileşmesine karşı olduğunu vurguladı.

Hipkins, her askeri varlığın askerileşme anlamına gelmediğinin altını çizerek Yeni Zelanda'nın Pasifik'teki askeri varlığının daha çok doğal afetlerden etkilenen ülkelere destek amacı taşıdığını sözlerine ekledi.

Ülkesinin Hindistan ile ilişkilerine de değinen Hipkins, Hindistan'ın Yeni Zelanda için önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirterek "Her iki ülke için de karşılıklı fayda sağlayacak şekilde ticari ortaklığı büyütme fırsatı görüyoruz." açıklamasında bulundu.