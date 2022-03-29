Yeni Zelanda ve Fiji arasında imzalar atıldı

Dışişleri Bakanı Mahuta, Fiji'nin başkenti Suva'da Yeni Zelanda ve Fiji arasında "Duavata Ortaklığı" başlığı altında imzalanan anlaşmayla ilgili, Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yazılı açıklamada bulundu.

Fiji Başbakanı Bainimarama ile imzaladıkları genişletilmiş Duavata Ortaklığı anlaşmasının, Fiji ve Yeni Zelanda arasındaki ilişkilerin ilerlemesinde önemli bir başarı olduğunu gösterdiğini belirten Bakan Mahuta, 'Bölgesel dayanışma için ortak bağlılığımızı ve vizyonumuzu göstermektedir. Yeni Zelanda, Fiji için harika bir ortak ve dost oldu, ortaklığımız şimdiye kadarkinin en güçlü seviyesinde." ifadelerini kullandı.

Anlaşmayla Fiji ve Yeni Zelanda'nın ortak çıkarlar ve önem taşıyan konularda birlikte çalışma taahhüdünü yeniden teyit ettiğini vurgulayan Mahuta, "Yeni Ortaklık Beyanı, ilişkimizi yükseltme ve güçlendirme konusundaki ortak tutkumuzu yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mahuta, "Yeni Zelanda, Fiji ile birlikte çalışmaya ve hem Fiji'de hem de Pasifik bölgesinde iklim değişikliği, güvenlik ve Kovid-19'dan sürdürülebilir ekonomik toparlanma gibi alanlarda dayanıklılık oluşturan ortak hedefleri destekleme konusunda kararlıdır." vurgusu yaptı.

Başbakan Bainimarama ise Fiji Hükümeti'nin verilen taahhütlerin tam olarak yerine getirilmesinde Yeni Zelanda Hükümeti ile yakın çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Bainimarama, "Bu, Yeni Zelanda'nın en büyük ihtiyaç anlarımızda Fiji'ye sağladığı olağanüstü destekle açıkça görülüyor. Fiji, Yeni Zelanda Hükümetine iklim etkilerinden ve Kovid-19 pandemisinden insani yardım, bütçe desteği ve hayat kurtaran aşılar sağlayarak Fiji'ye yaptığı yardımdan dolayı minnettardır." ifadelerini kaydetti.

