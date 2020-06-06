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Dünya

Yeni Zelanda'da 15 gündür yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını kontrol altına almayı başaran Yeni Zelanda'da 15 gündür yeni vaka görülmediği açıklandı.

AA06 Haziran 2020 Cumartesi 07:21 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 07:26
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Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Mayıs’ta tespit edilen son Kovid-19 vakasından bu yana yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmadı.

Kovid-19 ile mücadelede uygulanan kısıtlamaları 8 Haziran’dan itibaren kaldırmaya hazırlanan ülkede sadece bir aktif vaka olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının da 1504 olduğunu duyurdu.

Uygulanan sıkı tedbirlerle virüsün yayılımının kontrol altına alındığı ülkede, şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi.

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