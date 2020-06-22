IHA 22 Haziran 2020 Pazartesi 10:15 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 10:15

Yeni Zelanda’da 2 yeni koronavirüs vakası görüldüğü bildirildi. Koronavirüs görülenlerin yakın zamanda Hindistan ve Pakistan’dan geldiğini açıklayan sağlık yetkilileri, yurt dışından gelen herkesin karantinaya alınmasından dolayı virüsün kimseye bulaşmadığını ifade etti.

Nüfusu yaklaşık 5 milyon olan ülkede, şuanda yalnızca 9 aktif vaka bulunuyor. Bugüne kadar bin 513 korona virüs vakasının görüldüğü Yeni Zelanda’da hastalardan bin 482’si iyileşirken, 22’si hayatını kaybetti.

TAYLAND’DA YURT DIŞI KAYNAKLI 3 YENİ VAKA GÖRÜLDÜ



Öte yandan, 28 gündür yerel kaynaklı korona virüs vakasının görülmediği Tayland’da da yurt dışı bağlantılı 3 kişide korona virüs tespit edildiği belirtildi. Hindistan’dan dönen Taylandlıların karantinaya alındığı ifade edildi. İlk vakanın 13 Ocak’ta bildirildiği yaklaşık 70 milyon nüfuslu Tayland’da 3 bin 151 vaka kayıtlara geçerken, 58 kişi de salgında hayatını kaybetti. Korona virüsle başarılı bir mücadeleye imza atan ülkede, hastalardan 3 bin 22’si tedavi edildi.