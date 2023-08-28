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Dünya

Yeni Zelanda'da 266 adet nadir hayvan fosili bulundu

Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki atık su arıtma tesisinde 2020'de gün yüzüne çıkarılan 300 bin fosilden 266'sının nadir hayvan türlerine ait olduğu açıklandı.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 16:51 - Güncelleme:
Yeni Zelanda'da 266 adet nadir hayvan fosili bulundu
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"The New Zealand Journal of Geology and Geophysics"te yayımlanan araştırmada henüz tanımlanamamış hayvan fosillerinin tahminen 3 milyon yıl öncesine tarihlendirilebileceği ve Pliyosen Çağı'na ait olabileceği belirtildi.

Bölgede bulunan yaklaşık 300 bin fosili inceleyen bilim insanları, 266'sının nadir hayvan türlerine ait olduğunu tespit etti.

Fosillerin, bilim insanlarının milyonlarca yıl önce yaşamış bilinmeyen türlerin varlığını ve davranışlarını anlamlandırmalarına yardımcı olabileceği bildirildi.

Aralarında büyük beyaz köpek balığı ve ispermeçet balinası dişleri, çubuklu balina omurgası, testere balığı gibi hayvanlara ait kalıntıların yer aldığı fosillerin, Pliyosen Çağı'nın ortalarında meydana gelen sellerle Auckland bölgesine taşınmış olabileceği belirtildi.

Paleontolog Dr. Bruce Hayward, bu keşiflerin altın değerinde olduğunu kaydetti.

Araştırmacılar, ileri teknolojiler kullanılarak Yeni Zelanda'daki fauna ve fosillerin incelenebileceğini belirtiyor.

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