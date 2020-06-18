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Dünya

Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeni Zelanda'da Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18 Haziran 2020 Perşembe 16:19 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 16:19
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Kuzey Kore, irtibat bürosunun havaya uçurulması görüntülerini yayınladı

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