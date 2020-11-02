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Dünya

Yeni Zelanda'da bir ilk! Dışişleri bakanlığına atandı

Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'da ilk kez yerli halktan bir kadın dışişleri bakanlığına atandı.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 10:04 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 10:04
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Yeni Zelanda'da 17 Ekim'de yapılan genel seçimleri kazanan Başbakan Jacinda Ardern liderliğindeki İşçi Partisi, Dışişleri Bakanlığı görevine ülkenin yerli halkı Maorilerden bir kadın siyasetçiyi atadı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, önceki koalisyon hükümetinde Yerel Yönetimler ve Maori Kalkınmasından Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Nanaia Mahuta, ülkenin ilk Maori kökenli kadın dışişleri bakanı oldu.

Genel seçimlerde oyların yüzde 49'unu kazanan Ardern ve İşçi Partisi, 120 üyeli parlamentoda 64 sandalye kazanarak 1996'dan bu yana ilk kez tek başına iktidara hak kazanmıştı.

İlk kez 1996'da parlamentoya seçildiğinde ülkenin ilk yerli kadın milletvekili olan Mahuta, mecliste Maorilerin yoğun yaşadığı Te Tai Hauauru bölgesini temsil ediyor.

Ataları Maori topluluğunun önderleri arasında yer alan Mahuta'nun çenesinde "moko kauae" adı verilen geleneksel Maori dövmesi bulunuyor.

Yeni Zelanda'da yeni seçilen parlamentonun yarısına yakınını kadın milletvekilleri oluşturuyor.

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