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Dünya

Yeni Zelanda'da deprem

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda, Kuzey Adası'ndan da hissedilen 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA12 Ekim 2021 Salı 07:04 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 07:04
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Yeni Zelanda'da GeoNet'e göre, deprem, yerel saat ile 14.55'te Güney Adası'ndaki Fransız Geçidi'nin 80 kilometre kuzeyindeki denizin 149 kilometre derinliğinde oluştu.

Depremin ardından tsunami uyarısında bulunmayan GeoNet, 16 binden fazla kişinin hissettiğini açıkladığı depremin, herhangi bir hasara yol açmadığını bildirdi.

Güney Adası'nın Christchurch kentinde 22 Şubat 2011 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, 185 kişi hayatını kaybetmiş, 164'ü ciddi olmak üzere 1500'den fazla kişi de yaralanmıştı.

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