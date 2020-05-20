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Dünya

Yeni Zelanda'da hafta sonu tatili 3 gün olsun önerisi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ekonomiyi ve iç turizmi canlandırmak için 4 gün çalışma, 3 gün tatil olacak bir modelin faydalı olabileceğini açıkladı.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:43 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:43
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İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan ve bugün küresel bir salgına dönüşen koronavirüs nedeniyle dünyanın dört bir yanında milyonlarca çalışan evden çalışma modeline geçmiş durumda.

Ancak pek çok ülkenin önlemleri gevşetme kararı olması sonrası ofislere dönüş süreci için geri sayım başladı.

NTV'nin İngiliz Guardian gazetesinden aktardığı habere göre, Yeni Zelanda hayat normale döndüğünde çalışma günlerinin dört güne inmesini ve tatil günlerinin de 3 güne çıkmasını tartışıyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, yabancı turistlerin ülkeye girişinin yasak olması sebebiyle iç turizmi canlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için böyle bir düzenlemenin yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Facebook üzerinden canlı yayın yapan Ardern, “Birçok insanın haftada dört gün çalışma sistemini önerdiğini duyuyorum. Gerçekten bu tamamen işveren ile çalışan arasında. Eğer bir işverenseniz ve bunu yapabilecek gücünüz varsa ben bunu desteklerim” ifadesini kullandı.

HAFTADA 3 GÜN TATİL VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR

Geçtiğimiz aylarda Microsoft, Japonya'daki çalışanlarıyla 'İş-Yaşam Seçimi Mücadelesi' projesi kapsamında haftada 4 gün mesai yapan çalışanlarına 3 gün tatil hakkı vermiş, proje sonucunda, çalışanların verimliliği yüzde 40 artarken, ofis masraflarında tasarruf sağlanmıştı

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