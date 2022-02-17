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Dünya

Yeni Zelanda'da ilk kez günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Kovid-19'un omicron varyantının yayılmaya başladığı Yeni Zelanda'da, son 24 saatte 1588 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 08:32 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 08:32
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki test sonuçlarından elde edilen verilere göre 15'i yurt dışından dönenler arasında olmak üzere 1588 Yeni Zelandalının Kovid-19'a yakalandığını açıkladı. Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarını artış gösterdiği ülkede günlük vaka sayısı ilk kez 1588'e çıkarken, bir önceki en yüksek vaka sayısı dün 1203 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla kayıtlara geçmişti. Salgınla mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda'da salgının başladığı günden bu yana Kovid-19'dan toplam 53 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar 25 bin 50 kişinin virüse yakalandığı ülkedeki 8 bin 734 aktif vakadan 62'sinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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