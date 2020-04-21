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Dünya

Yeni Zelanda'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 13 oldu

Yeni Zelanda'da bir kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 13'e yükseldi.

AA21 Nisan 2020 Salı 07:05 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 07:05
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Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, Kovid-19 nedeniyle Auckland kentindeki hastanede tedavi altına alınan ve daha önceden de sağlık sorunları bulunan 70 yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşanan can kaybıyla birlikte ülke genelinde Kovid-19'dan 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dr. Bloomfield, son 24 saat içinde tespit edilen yeni vaka sayısının da 5 olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 90 bin kişiye yapılan testler sonucunda, 1445 kişini virüse yakalandığını hatırlatan Dr. Bloomfield, bunlardan 1006'sının iyileştiğini sözlerine ekledi.

Yabancıların ülkeye girişi yasaklanan Yeni Zelanda'da, 25 Mart'tan bu yana olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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