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Dünya

Yeni Zelanda'da okul servisi ve tren çarpıştı! 1 ölü, 40 yaralı

Yeni Zelanda'da hemzemin geçitte öğrencileri taşıyan otobüse trenin çarpması sonuç 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

IHA16 Eylül 2020 Çarşamba 16:11 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 16:11
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Yeni Zelanda’nın Kuzey Adasında bulunan Palmerston North şehrinde hemzemin geçitte öğrencileri taşıyan otobüse tren çarptı. Sabahın erken saatlerinde yaşanan kazada kadın servis şoförü hayatını kaybetti, aralarında 6 öğrencinin bulunduğu 40 kişi yaralandı. Polis, kazanın hemen ardından Palmerston North Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğunu ve kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Görgü tanığı Kevin McCord “Uzun ve yüksek sesli bir korna duydum. Kornanın hemen ardından ise patlamaya gibi iki metalin çarpma sesi geldi” ifadelerini kullandı.

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