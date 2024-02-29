Yeni Zelanda'dan Hamas hakkında skandal karar

Yeni Zelanda Hükümeti, Hamas'ı 'terör örgütü' olarak tanıdıklarını açıkladı. Hükümetin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başbakan Christopher Luxon ve Dışişleri Bakanı Winston Peters bugün Hamas'ın tamamının terörist bir oluşum olarak tanımlandığını açıkladılar. Bu saldırıların ardından dönemin Başbakanı Chris Hipkins, Hamas'ın terörist ilan edilmesi konusunda yetkililerden tavsiye istemişti. Yeni Zelanda mevzuatı kapsamında yapılan bir atama, terörist varlığın Yeni Zelanda'daki tüm mal varlıklarını dondurmaktadır. Ayrıca bu örgütle mülk ya da finansal işlemler gerçekleştirmeyi ya da maddi destek sağlamayı da suç haline getirmektedir" denildi.