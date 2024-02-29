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Dünya

Yeni Zelanda'dan Hamas hakkında skandal karar

İşgalci İsrail'in Filistinli sivilleri katletmesin görmeyen Yeni Zelanda Hükümeti Hamas hakkında skandal bir karara imza attı. Yeni Zelanda Hükümeti, Hamas'ı ‘terör örgütü' olarak ilan ettiğin duyurdu. Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, “Hamas'ın Ekim 2023'te gerçekleştirdiği terör saldırıları vahşiceydi ve bu saldırıları kesin bir dille kınadık” dedi.

DHA29 Şubat 2024 Perşembe 11:01 - Güncelleme:
Yeni Zelanda'dan Hamas hakkında skandal karar
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Yeni Zelanda Hükümeti, Hamas'ı 'terör örgütü' olarak tanıdıklarını açıkladı. Hükümetin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başbakan Christopher Luxon ve Dışişleri Bakanı Winston Peters bugün Hamas'ın tamamının terörist bir oluşum olarak tanımlandığını açıkladılar. Bu saldırıların ardından dönemin Başbakanı Chris Hipkins, Hamas'ın terörist ilan edilmesi konusunda yetkililerden tavsiye istemişti. Yeni Zelanda mevzuatı kapsamında yapılan bir atama, terörist varlığın Yeni Zelanda'daki tüm mal varlıklarını dondurmaktadır. Ayrıca bu örgütle mülk ya da finansal işlemler gerçekleştirmeyi ya da maddi destek sağlamayı da suç haline getirmektedir" denildi.

  • Hamas terör örgütü
  • Yeni Zelanda açıklama
  • Christopher Luxon

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