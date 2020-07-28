AA 28 Temmuz 2020 Salı 08:58 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 08:58

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Yeni Zelanda hükümetinin resmi internet sayfasından yeni güvenlik kanununa ilişkin yaptığı açıklamada, Hong Kong’da yürürlüğe giren kanunun "bir ülke, iki sistem" kuralını baltaladığını ve "hukukun üstünlüğü ilkelerini aşındırdığını" söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısında, "Yeni Zelanda'nın Hong Kong ile suçluların iadesi anlaşmasını askıya almaya kararı alındığını'' bildiren Peters, "Yeni Zelanda, Hong Kong'un adalet sisteminin Çin'den yeterince bağımsız olduğuna artık güvenemiyor. Çin gelecekte 'bir ülke, iki sistem' çerçevesine bağlılık gösterirse, bu kararı yeniden değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.



Yeni Zelanda'nın Hong Kong ile olan genel ilişkisi hakkındaki incelemenin devam ettiğini hatırlatan Peters, "Yeni Zelanda, bu mevzuatın uygulanmasından derin endişe duymaya devam ediyor ve yasa uygulandığında Hong Kong'daki durumu izlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- ÇİN'İN WELLİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Karara tepki gösteren Çin'in Wellington Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, askıya alma kararı "uluslararası hukukun ciddi bir ihlali" olarak nitelendirildi.

Alınan kararı, "Çin'in iç işlerine ağır bir müdahale" olarak değerlendiren Büyükelçilik, "Yeni Zelanda hükümetinin kararı, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normların ciddi bir ihlalidir. Çin'in içişlerine ağır bir müdahaledir. Hong Kong’daki işler tamamen Çin'in iç işleridir ve hiçbir yabancı müdahaleyi kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verdi.

- HONG KONG’DA YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ GÜVENLİK KANUNU

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.



Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.



Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından Hong Kong’un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

