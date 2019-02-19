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Yeni Zelanda, güvenlik endişelerinin giderilmesi durumunda Huawei’nin 5G’de yer alabileceğini açıkladı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Çin teknoloji devi hakkında kesin karar almadıklarını, Huawei’nin güvenlik endişelerini gidermesi durumunda hala 5G teknolojisinde yer alabileceğini söyledi.

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Başbakan Ardern, istihbarat servisi Hükümet İletişim Güvenlik Bürosunun (GCSB) "ağ güvenliği açısından ciddi risk oluşturacağı" gerekçesiyle geçen kasımda 5G altyapı ağının kullanılmasını engellediği Huawei ile ilgili yayın kuruluşu Newshub'a açıklamada bulundu.

Çin şirketi Huawei’nin yasaklanması için "Kesin bir karar alınmadığını" hatırlatan ve GCSB’nin ortaya koyduğu güvenlik endişelerinin giderilmesi için görüşmelerin devam ettiğini belirten Başbakan Ardern, "Bugünden itibaren ortaya çıkan endişeleri sonuçlandırmak için görev Spark’a (Yeni Zelanda telekomünikasyon şirketi) düşüyor. İşlemler şu anda bu noktada." dedi.

- HUAWEİ KARARDAN DÖNÜLMESİ İÇİN REKLAM VERMİŞTİ

Ülkede Spark ile kurduğu 5G teknolojisi ağı engellenen Çin telekomünikasyon şirketi Huawei, Yeni Zelanda’da çok sevilen ragbi sporuna atıfta bulunarak, "Huaweisiz 5G, ragbisiz Yeni Zelanda’ya benzer" başlığıyla gazetelere tam sayfa reklam vererek karardan dönülmesini istemişti.

"Çin-Yeni Zelanda Turizm Yılı" için planlanan açılış törenin Çin tarafından ertelenmesi üzerine ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Simon Bridges, Çin-Yeni Zelanda ilişkilerinin giderek kötüleştiğini ileri sürmüştü.

Eleştirilere cevap veren Ardern, son aylarda 6 bakanın Çin’i ziyaret ettiğini hatırlatarak iddiaları reddetmiş ancak her ülkeyle olduğu gibi Çin-Yeni Zelanda ilişkilerinde de bazı zorluklar yaşadıklarını kabul etmişti.

Yeni Zelanda hükümeti GCSB’nin uyarılarını dikkate alarak Spark'ın 5G ağını yaymak için Huawei ekipmanını kullanma teklifini "önemli ağ güvenliği riskleri" olduğu gerekçesiyle geçen yıl sonu reddetmişti.

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