Yeni Zelandalı milletvekili, doğuma bisiklet sürerek yetişti

DHA 28 Kasım 2021 Pazar 12:20 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 12:20

Yeni Zelandalı Milletvekili Julie Anne Genter, gece yarısı doğum sancılarının gelmesiyle bisikletine atlayarak hastaneye kendi başına yetişti. Hastaneye geldikten bir saat sonra doğuran Genter, "Büyük Haber! Bu sabah saat 3.04'te ailemizin en yeni üyesine hoş geldin dedik. Gerçekten doğumda bisiklet sürmeyi planlamıyordum, ama oldu. Hastaneye gitmek için sabah 2'de ayrıldığımızda kasılmalarım o kadar da kötü değildi – ama vardıktan 10 dakika sonra 2-3 dakika arayla yoğunlaştı. Ve şaşırtıcı bir şekilde, şimdi babası gibi sağlıklı, mutlu uyuyan bir küçük çocuğumuz var" dedi.