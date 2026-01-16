İSTANBUL 10°C / 3°C
Dünya

Yeni Zelanda'nın tüm diplomatik personeli İran'dan ayrıldı

Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığının (MFAT), Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattığı, tüm diplomatik personelin İran'dan ayrıldığı açıklandı.

16 Ocak 2026 Cuma 16:22
Yeni Zelanda'nın tüm diplomatik personeli İran'dan ayrıldı
Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Bakanlık, ülkenin güvenlik koşullarının kötüleştiğini gerekçe göstererek İran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı.

Bakanlık Sözcüsü, tüm diplomatik personelin gece saatlerinde (Yeni Zelanda saatiyle) ticari uçuşlarla İran'dan ayrıldığını, faaliyetlerin Ankara'ya kaydırıldığını aktardı.

Yeni Zelanda hükümetinin İran'daki vatandaşlara konsolosluk desteği sağlama kapasitesinin son derece sınırlı olduğunu belirten Sözcü, İran'da iletişim sorunları yaşandığını, ülkede bulunan Yeni Zelandalıların, bağlantı kurabildiklerinde yakınlarına güvende olduklarını bildirmelerini istedi.

Dışişleri Bakanı Winston Peters da dün, "İran güvenlik güçlerinin protestocuları öldürmek de dahil olmak üzere uyguladığı acımasız baskıyı kınıyoruz. İranlılar barışçıl protesto, ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkına sahiptir ve bu hak, şu anda acımasızca bastırılıyor." açıklamasını yapmıştı.

Bu hafta başında İngiltere de Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatarak tüm personelini tahliye etmişti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

