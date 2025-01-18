İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2025 Cumartesi / 19 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5594
  • EURO
    36,5618
  • ALTIN
    3081.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Yeniden inşa sürecinde Gazze'yi büyük sınav bekliyor''
Dünya

''Yeniden inşa sürecinde Gazze'yi büyük sınav bekliyor''

Uzmanlara göre, İsrail'in süregelen askeri saldırıları sonucu harabeye dönen Gazze Şeridi, yeniden inşa süreciyle modern tarihin 'en zorlu ve karmaşık' projelerinden biri olarak tarihe geçecek.

AA18 Ocak 2025 Cumartesi 11:21 - Güncelleme:
''Yeniden inşa sürecinde Gazze'yi büyük sınav bekliyor''
ABONE OL

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'te başlayan saldırıları sonucu 45 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 110 binden fazla kişi de yaralandı. Öte yandan, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından tüm dünyanın odağı, Gazze'nin yeniden inşası gibi zorlu bir sürece yöneldi.

Anlaşmanın üçüncü aşaması, Gazze'nin çeşitli ülke ve kuruluşların gözetiminde yeniden inşa edilmesini ön planda tutuyor. Ancak uzmanlar, sürecin, mali yükünden enkaz kaldırma çalışmalarındaki lojistik zorluklara kadar pek çok karmaşık engel barındırdığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Uzmanlar, Gazze'nin yeniden inşasının, temel inşaat malzemelerinin girişini sınırlayan İsrail ablukası nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğrayacağı konusunda hemfikir.

- "ENGELLER KALKMALI"

İnsan hakları örgütü Norveç Mülteci Konseyinin (NRC) Filistin'deki iletişim danışmanı Shaina Low, Gazze'nin yeniden inşasının Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu süreçte insan haklarına ve insancıl hukuka uyulması gerektiğinin altını çizdi.

"Kontrol sürecindeki engelleri kaldırmamız ve malzemelerin koşulsuz şekilde girişine izin verilmesini sağlamamız gerekiyor." diyen Low, kereste, çimento gibi malzemeler üzerindeki kısıtlamaların acilen kaldırılması çağrısı yaptı.

Low, moloz ve enkazın kaldırılmasının yıllar alacak bir süreç olduğunu dile getirerek, "Enkazın kaldırılmasını hızlandırmak için ekipman ve yakıt girişine izin verilmelidir." dedi.

Patlamamış mühimmat ve sağlam olmayan yapı konusundaki risklere de dikkati çeken Low, "en büyük önceliklerden biri" olarak nitelendirdiği moloz ve enkaz kaldırma çalışmalarının, patlamamış mühimmatın temizlenmesiyle koordineli yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

- FİLİSTİN'DEKİ ARAZİLERİN PAYLAŞIMINA DAİR SORU İŞARETLERİ

Low, Filistinli ailelerin topraklarına dönmesi halinde yeterli konutun nasıl sağlanacağı ve arazilerin nasıl paylaşılacağı konusunda çeşitli soru işaretlerinin doğacağını söyledi.

"Bölgedeki binaların güvenli olduğundan emin olmak için değerlendirmeler yapılmalı." diyen Low, evlerine dönen halkın, yapıların çökme riski veya yapısal hasar gibi tehlikeler konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

Low, Filistinlilerin Gazze'de serbestçe dolaşmasına izin verildiğinde, nüfus dağılımında büyük değişimler yaşanacağını anlatarak, "Bu kadar büyük bir insan hareketliliği, kimin neye ihtiyacı olduğunu belirlemek ve insanların konumlarını tespit etmekle ilgili sorunlara yol açacaktır." dedi.

- GAZZE VE LÜBNAN KARŞILAŞTIRMASI

İngiltere'deki Salford Üniversitesinde Mimarlık ve Şehircilik Bölümü Öğretim Üyesi Fadi Shayya, Gazze'deki durumu Lübnan'daki iç savaş sonrasıyla kıyasladı.

Lübnan'ın savaş sonrası yeniden inşasında görev alan Shayya, bu ülkedeki şirketlerin, nesillerdir miras olarak aktarılan küçük araziler üzerinde inşaat yapamadıkları için bunları birleştirerek toprak sahiplerine hisse verdiğini aktardı.

Shayya, bu hisselerin tahrip edilmiş arazinin değerine göre belirlendiğini, yeniden yapılandırıldığında değeri 10 ila 100 kat arasında artsa da elde edilen tüm karın şirketlere gittiğini kaydetti.

Bu durumun Lübnan'daki en büyük sosyoekonomik tartışmalardan birine yol açtığına işaret eden Shayya, Gazze'ye "sadece bir inşaat alanı" olarak bakılırsa, toprak mülkiyeti ve tarihi aidiyet gibi daha derin meselelerin göz ardı edileceğini vurguladı.

Shayya, kontrolsüz kalkınma konusunda duyduğu endişeleri dile getirerek, yeniden yapılanma sürecinin serbest piyasa odaklı çabaya dönüşmesi durumunda Gazze'nin kültürel kimliğini kaybedebileceği ve yerine tarihi ile kültürel değerleri yok eden modern şehirlerin inşa edilebileceği uyarısında bulundu.

  • Gazze
  • inşa
  • ateşkes

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.