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Dünya

''Yeniden Sömürgeleştirme'' örgütü üyesi 13 kişi gözaltına alındı

Fransa'da silahlı grupların oluşturulmasını isteyen 'Yeniden Sömürgeleştirme' isimli aşırı sağcı örgüt üyesi 13 kişi gözaltına alındı.

AA24 Kasım 2021 Çarşamba 02:08 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 02:08
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Marsilya Savcılığından yapılan açıklamada, insanlığa karşı suçlarla mücadele jandarmaları tarafından ülkede düzenlenen operasyonda, söz konusu örgüt üyesi 21-52 yaş aralığında 1'i kadın 13 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu örgütün üyelerinin şiddet eylemlerine katılarak kamu düzenini tehdit etmekle ve silah bulundurmakla suçlandığı kaydedildi.

Fransız basınındaki haberlerde, bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda silahlarının ele geçirildiği aktarıldı.

Silahlı grupların oluşturulmasını isteyen "Yeniden Sömürgeleştirme" adlı örgütün 2020 yılının yazından bu yana Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) tarafından takip edildiği belirtiliyor. Örgütün üyelerinin ülkede göçmenler nedeniyle iç savaş çıkmak üzere olduğunu iddia ettiği ifade ediliyor.

Marsilya Savcılığına göre, aralarında eski askerlerin bulunduğu 110 üyeye sahip örgüt kimlikçi, ırkçı ve şiddet içeren ideoloji savunuyor.

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