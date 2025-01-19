İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2025 Pazar / 20 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5594
  • EURO
    36,5618
  • ALTIN
    3081.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yeniden Trump dönemine saatler kaldı: Washington'da hazırlıklar tamam
Dünya

Yeniden Trump dönemine saatler kaldı: Washington'da hazırlıklar tamam

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yemin ederek resmen görevine başlayacağı yarınki yemin töreni öncesinde başkent Washington'daki tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

AA19 Ocak 2025 Pazar 23:00 - Güncelleme:
Yeniden Trump dönemine saatler kaldı: Washington'da hazırlıklar tamam
ABONE OL

ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerini kazanarak ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanan Trump, yarınki yemin töreninin ardından ikinci kez Beyaz Saray'a başkan olarak dönecek.

Başkent Washington'da haftalardır süren yemin töreni hazırlıklarında sona gelinirken, Trump'ın ani bir kararla aşırı soğuk havayı gerekçe göstererek yemin törenini Kongre bahçesinden Kongre binasının içine almasıyla bazı planlar revize edildi.

Kongre bahçesinde yapılması planlanan ve binlerce kişinin davet edildiği yemin töreninin kapalı mekana alınmasıyla çok sayıda kişi bu alanda töreni takip edemeyecek.

Buraya giremeyen katılımcıların Trump'la bir araya gelip kutlama yapabilmesi için yarın Capital One Arena adlı kapalı spor kompleksinde geniş bir etkinlik düzenlenecek.

Öte yandan güvenlik önlemleriyle ilgili bir basın toplantısı düzenleyen güvenlik birimleri, Washington'da alınan geniş önlemleri detaylı şekilde kamuoyuyla paylaştı.

TRUMP'IN YARINKİ PROGRAMI

Trump, yemin töreni gününün sabahında ilk iş olarak Beyaz Saray'ın karşısında bulunan tarihi St. John's Kilisesi'nde geleneksel ayine katılacak.

Ayinin ardından Beyaz Saray'daki geleneksel törende Trump ile eşi Melania Trump, Joe Biden ile eşi Jill Biden'ı uğurlayacak.

Daha sonra Kongre binasına geçmesi beklenen Trump, açılış konuşmalarının ardından ve seçilmiş başkan yardımcısı JD Vance'in yemin etmesinin ardından ABD doğu saatiyle tam 12.00'de Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin edecek.

Daha sonra Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yapacak.

Törenin ardından Kongre binası içinde başkanlıkla ilgili bazı resmi belgeleri dolduracak olan Trump, Kongre üyelerine geleneksel öğle yemeği verecek.

Soğuk hava nedeniyle dış mekandaki etkinliklerin kapalı alanlara alındığı bu yılki programda Trump, Kongredeki tören ve işlemlerin ardından Capital One Arena'ya geçecek ve burada destekçilerine hitap edecek. Geleneksel başkanlık geçit töreni de bu spor kompleksinde gerçekleştirilecek.

Daha sonra Beyaz Saray'a geçecek olan Trump, ikinci dönem başkanlığının ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacak.

Trump daha sonra 3 ayrı başkanlık balosuna katılacak ve bu etkinliklerde katılımcılara hitap edecek.

Yarınki yemin töreni gününde, binlerce başkent polisinin yanı sıra Gizli Servis ve diğer federal güvenlik birimlerinden çok sayıda kişi görev yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.