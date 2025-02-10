İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2025 Pazartesi / 12 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,021
  • EURO
    37,1901
  • ALTIN
    3350.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yenilenen seçimde sonuç değişmedi! Türk başkan yine kazandı
Dünya

Yenilenen seçimde sonuç değişmedi! Türk başkan yine kazandı

Belçika'nın Saint-Josse Belediyesinde yenilenen seçimden mevcut Başkan Emir Kır güçlenerek çıktı. Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Kır, bir önceki seçimlerle ilgili yargı kararına işaret ederek, 'Bence bu akşam halk, tarihi bir cevap verdi.' dedi.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 09:09 - Güncelleme:
Yenilenen seçimde sonuç değişmedi! Türk başkan yine kazandı
ABONE OL

Belçika'da başkent Brüksel bölgesinin Saint-Josse Belediyesinde mevcut Başkan Emir Kır'ın kazandığı fakat mahkeme kararıyla tekrarlanan seçimde netice değişmedi.

Ülkede 13 Ekim'de düzenlenen yerel seçimlerde Saint-Josse'ta Emir Kır'ın öncülüğündeki liste yüzde 50,5 oy oranıyla belediye meclisinde 29 sandalyeden 17'sini kazanmış fakat vekaletle kullanılan az sayıdaki oyla ilgili işlemlerin eksik olduğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

Tekrarlanan seçimde oy oranını yüzde 55,6'ya yükselterek belediye meclisinde ilave bir sandalye ile 18 üyeye ulaşan Emir Kır böylece koalisyona ihtiyaç duymadan görevini sürdürebilecek.

- "BU AKŞAM HALK, TARİHİ BİR CEVAP VERDİ"

Sonuçların açıklanmasının ardından AA'ya konuşan Kır, bir önceki seçimlerle ilgili yargı kararına işaret ederek, "Bence bu akşam halk, tarihi bir cevap verdi." dedi.

Kır, "Halkın oylarıyla oynarsanız, halkın iradesini yok sayarsanız işte böyle olur. Biz hem bu seçimlerin galibi çıktık, bir sandık daha fazla aldık ve Başkent Brüksel Başkent Bölgesinde en yüksek oy oranını yakaladık. Bu da her şeyden önce vatandaşlarımızın verdiği en iyi cevap." şeklinde konuştu.

Seçim sonuçlarının vatandaşların kendisi ve ekibinin şimdiye kadarki çalışmalarını takdir ettiğini gösterdiğini belirten Kır, "Bizim için hizmet etmek her şeyin önünde geliyor. Galiba yılların bir birikimi var, halkla bir ilişkim var. Galiba vatandaşlarımız ekibimle birlikte onların yanında olduğumu biliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.